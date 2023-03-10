Фото: Сергей Лежнев

Жители сел и деревень Орловского муниципального округа собрали посылку с гуманитарной помощью участникам СВО. Груз был доставлен орловцам, сражающимся в районе Кременной.

О доставке груза сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своих соцсетях. По словам главы региона, посылка получилась большой, загрузили полную машину.

Военнослужащим передали бензиновый и дизельный генераторы, инструменты, утеплитель, баллонный газ, буржуйки и печи для приготовления пищи, газовые плиты, блиндажные свечи, сигареты и одежду. Также в груз вошли средства личной гигиены, медицинские препараты, перевязочный материал.

Жители сел и деревень Орловского муниципального округа собрали для земляков мед, домашнюю консервацию, конфеты, шоколад, печенье, пряники, сухофрукты, чай и кофе, крупы и многое другое.