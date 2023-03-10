Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области

Орловских водителей предупредили о повышенной аварийности на дорогах. Это связано с плохими погодными условиями.

Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, из-за неблагоприятных погодных условий – обильного снегопада, сменяющегося дождем, резких перепадов температур и гололедицы, увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий.

– Необходимо быть аккуратнее при совершении маневров, в том числе перестроении из ряда в ряд. В любое время дня и ночи передвигаться на автомобиле с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана либо снегопада максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации, – рассказали "Комсомолке" в орловской Госавтоинспекции.

Помимо водителей, в условиях метели и тумана, при плохой видимости должны быть предельно осторожны и пешеходы. Им необходимо обозначить себя при помощи световозвращающих элементов на одежде и переходить дорогу в строго установленных для перехода местах.