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НовостиОбщество9 марта 2023 13:09

В Орловской области появился Центр общения старшего поколения

Он располагается в Ливнах
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ПФР в Орловской области

Фото: пресс-служба ПФР в Орловской области

В Орловской области появился Центр общения старшего поколения. Он располагается в Ливнах.

Центр представляет собой площадку для пожилых людей, которые хотят продолжать вести активный образ жизни, получать новые знания и впечатления. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Для этих целей в Ливнах на улице Дзержинского, 79 создали подходящие условия. Теперь пенсионеры смогут встречаться с друзьями и проводить познавательные лекции. Кроме того, гости смогут разнообразить досуг чтением книг, просмотром фильмов, настольными играми.