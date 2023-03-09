Фото: пресс-служба ПФР в Орловской области

В Орловской области появился Центр общения старшего поколения. Он располагается в Ливнах.

Центр представляет собой площадку для пожилых людей, которые хотят продолжать вести активный образ жизни, получать новые знания и впечатления. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Для этих целей в Ливнах на улице Дзержинского, 79 создали подходящие условия. Теперь пенсионеры смогут встречаться с друзьями и проводить познавательные лекции. Кроме того, гости смогут разнообразить досуг чтением книг, просмотром фильмов, настольными играми.