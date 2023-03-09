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В Орловской области новорожденных начали проверять на наличие тяжелых заболеваний. Выявлять болезни на начальной стадии медикам помогает система расширенного неонатального скрининга.

На Орловщине «пяточную пробу» у младенцев начали брать с начала 2023 года. Об этом сообщают "Телеграммы из Орла".

За прошедший январь в регионе было обследовано 382 ребенка. Два из них направили на подтверждающую диагностику по наследственным болезням обмена веществ.

Расширенный неонатальный скрининг, который проводят новорожденным, охватывает 36 групп заболеваний вместо стандартных пяти. В федеральном бюджете на проведение таких исследований в текущем году предусмотрено более 2,3 миллиарда рублей.