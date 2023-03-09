Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области огласили результаты итогового собеседования по русскому языку. Почти все девятиклассники получили зачет.

Такую информацию сообщил начальник управления образования, спорта и физкультуры администрации Орла Сергей Шаров.

Успешное прохождение итогового сочинения – это одно из условий допуска к Основному государственному экзамену.

– 3 143 ребенка, это 99% от всех экзаменуемых, получили «зачет». Еще 39 школьников по разным причинам пройдут собеседование в резервный день на следующей неделе. Результаты лучше, чем в прошлом учебном году. Напомню, что тогда из 3 110 девятиклассников «незачет» получили 59 человек, а успешное прохождение составило 98%», – отметил начальник управления образования, спорта и физкультуры администрации Орла Сергей Шаров.

Во время итогового сочинения девятиклассники должны попытаться проявить свою эрудицию, умение отвечать на вопросы, четко говорить и правильно выражать мысли в монологе. На все четыре задания в среднем ученик тратит 15 минут.