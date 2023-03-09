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Орловец, укравший набор инструментов и документы, попал под две статьи. За возврат документов похититель потребовал у владельца деньги.

Набор ключей стоимостью 15 тысяч рублей, ключ от машины и документы, 32-летний житель Кромского района стащил из чужого гаража в прошлом году. Там же он оставил записку с предложением вернуть документы за пять тысяч рублей. Хозяин гаража обратился за помощью к полицейским. Было возбуждено два уголовных дела по нескольким статьям УК РФ. Кроме того, сотрудники полиции установили, что этот же мужчина причастен к краже продуктов из подвала еще одного местного жителя.

Воришку поймали сотрудники уголовного розыска. У него дома они нашли краденые документы и набор инструментов.

- В настоящее время расследование осуществляется сотрудниками следственного подразделения ОМВД России по Кромскому району. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.