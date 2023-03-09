Фото: Нина Соколова

В Орловской области поймали похитителя породистых кур. Мужчина украл девять птиц, забил их и съел.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, первое заявление о пропаже кур в январе написала жительница Кром. Женщина рассказала, что придя утром к курятнику, она недосчиталась пяти птиц и обнаружила взломанную дверь. Со слов заявительницы, общая стоимость пропавших кур составила порядка 2500 рублей.

Через месяц со схожим заявлением в полицию обратился еще один житель поселка Кромы, у которого из хозпостройки похитили четырех породистых птиц. Их общая стоимость составила порядка 2800 рублей.

По данным фактам возбудили уголовное дело. Розыском похитителя кур и установлением местонахождения похищенного занялись оперативники. Стражи порядка установили, что к обоим фактам может быть причастен 32-летний кромчанин.

- Мужчину допросили в качестве подозреваемого. Он рассказал, что, похитив домашнюю птицу, забил ее и приготовил в пищу, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ведомства.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.