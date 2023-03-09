Фото: пресс-служба администрации города Орла

На реализацию национальных проектов Орловская область потратит 2,4 миллиарда рублей. На сегодняшний день заключено 287 муниципальных контрактов.

Об этом сообщил заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

Только за прошедшую неделю заключили 31 контракт.

Во Мценском районе заключены семь контрактов на оснащение модельной библиотеки по модельному стандарту, а также закупку музыкальных инструментов для Отрадинской детской школы искусств имени Калинниковых.

По проекту «Творческие люди» в Свердловском, Корсаковском и Колпнянском районе заключили еще семь контрактов.

Кроме того, заключены контракты по благоустройству общественных территорий, по ремонту и оснащению оборудованием образовательных учреждений, а также на ремонт мостов и переселение жителей из аварийных домов.

Расходы на национальные проекты в этом году составляют 1,1 миллиардов рублей.