Фото: УМВД России по Орловской области

В детских лагерях Орловской области в этом году организуют более 20 видов смен. Постановление подписано главой региона.

Соответствующий документ опубликован на сайте областного правительства.

Тематику разрабатывали под различные интересы юных орловцев. Так, в детских лагерях Орловщины смогут с пользой отдохнуть и интеллектуально одаренные дети, и члены областных молодежных и детских общественных объединений, и, например, спортсмены – для них будет организована "Смена юных спортсменов".

Отметим, что ребята, находящихся в трудной жизненной ситуации, тоже не останутся без летнего лагерного отдыха. Для них в постановлении прописали льготные места.