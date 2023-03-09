Орловцы, имеющие доступ к гостайне, получили «административку» за тайный выезд за рубеж

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области шесть человек привлекли к административной ответственности за нарушение требований о защите информации, составляющей государственную тайну. Об этом сообщили в УФСБ по Орловской области.

В 2022 году шестеро орловцев, имеющих доступ к гостайне, выезжали за рубеж, не уведомив работодателей. Помимо этого, к 21 работнику орловских организаций применили дисциплинарные меры.

В ведомстве напомнили, что с лета прошлого года за подобные поездки за границу граждан, имеющих или ранее имевших доступ к гостайне, могут привлечь к уголовной отвественности. Нарушение требований по защите государственной тайны наказывается штрафом в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы либо лишением свободы на срок до 3 лет.