Орловцам могут запретить митинговать на ярмарках

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловцы не смогут проводить митинги на ярмарках. Поправки в существующий законопрект были рассмотрены на сессии Орловского облсовета.

Изменения предлагается внести в региональный закон «Об отдельных правоотношениях, связанных с проведением публичных мероприятий на территории Орловской области». Согласно правкам, орловцам могут запретить проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации во время ярмарок. В обновленном списке числятся следующие адреса:

1) город Орел, Комсомольская площадь;

2) город Орел, территория, ограниченная пешеходным переходом в районе улицы Октябрьской до улицы Жилинской; территория, расположенная между проездом вдоль дома № 21 по улице Приборостроительной и сквером имени Орловской пионерской организации «Орлята»;

3) территория, непосредственно прилегающая к зданию, расположенному по адресу: город Орел, улица Комсомольская, дом 287;

4) территория, непосредственно прилегающая к зданию, расположенному по адресу: Орловская область, город Ливны, улица Максима Горького, дом 2.

Уточняется, что провдить богослужения и другие религиозные обряды на этих территориях разрешается. После принятия поправок во всех чтениях в законопроект смогут внести замечания и предложения.