Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 марта 2023 8:59

В Орле построят ФОК за 230 миллионов рублей

Он расположится на улице Матвеева
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба администрации города Орла

Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле построят ФОК за 230 миллионов рублей. Он расположится на улице Матвеева.

На сегодняшний день уже объявили тендер на строительство спортивного объекта. Информация появилась на портале Госзакупок.

В планах разработка проектной документации с прохождением государственной экспертизы и выполнение строительно-монтажных работ. Начальную цену контракта определили в 229,5 миллионов рублей. Расположен ФОК будет на улице Матвеева, 12а в Орле.

В срок до 30 июня этого года должны завершиться проектно-изыскательные работы, в ноябре 2024 – строительно-монтажные работы.