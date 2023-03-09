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В Орле родился первый ребенок после проведенного ЭКО в НКМЦ имени Круглой. В течение месяца малышей родят еще две пациентки.

В медучреждении сообщили, что одна из их пациенток несколько лет не могла забеременеть, поэтому специалисты приняли решение о проведении ЭКО. Первая же попытка оказалась удачной, и спустя 9 месяцев женщина родила.

Как пояснили в клинике, в технологии экстракорпорального оплодотворения участвуют два специалиста: репродуктолог и эмбриолог. Репродуктолог работает с женщиной, а эмбриолог – с половыми клетками и эмбрионами. После того как наступает беременность пациентку передают на ведение к специалистам в женскую консультацию перинатального центра. Примечательно, что роды затем проходят в том же в перинатальном центре.

– С момента начала работы отделения вспомогательных репродуктивных технологий здесь провели 64 полных протокола ЭКО. Сейчас на учете стоят 10 будущих мам. В 2023 году уже 18 пациенток прошли процедуру ЭКО. Три беременности подтверждены результатами УЗИ, еще две — биохимическими анализами, – рассказали в НКМЦ имени Круглой.