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НовостиОбщество9 марта 2023 8:22

В орловском храме росгвардейцы помолились о здравии сослуживцев

Богослужение приурочили к годовщине образования Федеральной службы войск нацгвардии
Ирина КАБАНОВА
Фото: протоиерей Василий Иванов

Фото: протоиерей Василий Иванов

В орловском храме росгвардейцы помолились о здравии сослуживцев. Богослужение было приурочено к 212-й годовщине образования Федеральной службы войск национальной гвардии.

Молебен святому равноапостольному князю Владимиру совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон в Богоявленском соборе города Орла. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Присутствующие на богослужении помолились о здравии сослуживцев и всех защитников Отечества, о восстановлении мира и правопорядка. Затем митрополит Тихон окропил росгвардейцев святой водой и вручил каждому из них карманный молитвослов.

Заместитель начальника Управления Росгвардии по Орловской области подполковник Сергей Обидин отметил, что такая духовная поддержка поднимает боевой дух сотрудников и военнослужащих и помогает сплотить коллектив.