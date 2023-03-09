Фото: протоиерей Василий Иванов

В орловском храме росгвардейцы помолились о здравии сослуживцев. Богослужение было приурочено к 212-й годовщине образования Федеральной службы войск национальной гвардии.

Молебен святому равноапостольному князю Владимиру совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон в Богоявленском соборе города Орла. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Присутствующие на богослужении помолились о здравии сослуживцев и всех защитников Отечества, о восстановлении мира и правопорядка. Затем митрополит Тихон окропил росгвардейцев святой водой и вручил каждому из них карманный молитвослов.

Заместитель начальника Управления Росгвардии по Орловской области подполковник Сергей Обидин отметил, что такая духовная поддержка поднимает боевой дух сотрудников и военнослужащих и помогает сплотить коллектив.