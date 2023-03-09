Фото: Архив "КП"/Алексей Овчинников

Орловская область оказалась на лидирующих местах по производству свинины в ЦФО. Такие данные предоставляет Минсельхоз России.

В 2022 году в регионе произвели 184,4 тысяч тонн свинины на убой. В 2021 году на 33,5% меньше.

Помимо этого, по итогам прошлого года по поголовью свиней Орловская область оказалась на четвертом месте среди регионов ЦФО. В 2021 году Орловщина была на пятой строчке.

К концу января 2023 года в Орловской области поголовье свиней насчитывало более миллиона особей, это на 24,6% больше чем в аналогичного периода прошлого года.