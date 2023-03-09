Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области водитель «Лады» без прав попал в реанимацию после столкновения с деревом. Авария произошла днем 8 марта.

По информации региональной Госавтоинспекции, лишенный водительских прав 25-летний парень за рулем автомобиля "Лада Калина Спорт" при обгоне пересек "сплошную", выехал на полосу встречного движения, где не справился с управлением и влетел в дерево.

В результате ДТП водитель и 26-летний пассажир автомобиля получили телесные повреждения. Их доставили на машине скорой помощи в приемное отделение БУЗ ЦРБ Ливен и госпитализировали в реанимационное отделение.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 9 ДТП, в результате которых шесть человек получили травмы.