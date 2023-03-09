Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле на Карачевском шоссе сгорела иномарка. Специалисты выясняют причину возгорания.

Автомобиль "Мерседес Бенц Б-200" загорелся на Карачевском шоссе в Орле восьмого марта около часа дня. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных горел моторный отсек автомобиля, специалисты быстро локализовали и ликвидировали пламя. В результате пожара выгорел моторный отсек на одном квадратном метре и капот в левой части на 0,2 квадратных метрах. Сообщается также, что пострадавших обнаружено не было.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области сотрудники МЧС потушили пять пожаров.