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В Орловской области жилой дом XIX века получил зоны охраны. Здание находится в Ливнах.

Постановление об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения «Дом жилой» XIX века по улице Капитана Филиппова, дом №43 в городе Ливны подписал губернатор Андрей Клычков.

Теперь в границах охранной зоны нельзя возводить объекты капитального строительства, устанавливать ограждения и использовать в их окраске яркие цвета. Также запрещено размещать взрывоопасные и пожароопасные объекты, использовать строительные технологии, создающие динамические нагрузки и оказывающие негативное воздействие на объекты культурного наследия.

Помимо этого, вокруг дома нельзя размещать киоски, навесы, гаражи, павильоны, рекламные конструкции, баннеры, растяжки, кроме праздничного и событийного оформления.

Отметим, что двухэтажный жилой дом № 43 на улице Капитана Филиппова построен в XIX веке. Фасады здания оформлены в кирпичном утилитарном стиле.