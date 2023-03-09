Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Орловские спасатели помогли собаке, провалившейся под лед. Животное чуть не утонуло в центре города.

Восьмого марта около одиннадцати часов вечера сотрудники областной поисково-спасательной службы и спасатели-водолазы по многочисленным просьбам местных жителей выезжали в район Набережной Дубровинского в Орле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Около дома 96 под лед провалилась собака и самостоятельно выбраться из водной западни не могла. Спасатели вытащили животное на берег и передали его очевидцам.

Всего в Орловской области за прошедшие сутки помощь спасателей местным жителям понадобилась 11 раз.