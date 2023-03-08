Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области приступили к сбору пяти посылок военнослужащим. Об этом рассказал советник губернатора Сергей Лежнев.

По словам Сергея Лежнева, накануне удалось закрыть счет по потребностям орловских войсковых частей. Орловцы собрали 1,1 миллион рублей. На эти средства были закуплены три тепловизора, дроновое ружье, рации, квадрокоптеры.

Теперь разведчики, дислоцирующиеся близ Каменной, попросили жителей региона прислать два квадрокоптера, IP камеры, планшет, телефон, интернет-кабель, инструменты и комплектующие для работы с кабелем, коннекторы, несколько Wi-Fi роутеров, сетевой коммутатор, а также радиомост. Общая стоимость закупки – 930 тысяч рублей.

– Как уже не раз говорил, техника, электроника, современное оборудование – всё это сегодня помогает бойцам добиться поставленных задач максимально эффективно, уберечь себя и товарищей, – написал в соцсетях советник губернатора.