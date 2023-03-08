Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле наградили лучших сотрудниц полиции. Девушек отметили памятными дипломами и ценными подарками.

В канун 8 марта в региональном УМВД подвели итоги сразу двух конкурсов – «Мисс ППСП» и «Служа закону – творим добро». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

За почетное звание «Мисс ППСП» боролись 14 сотрудниц подразделения патрульно-постовой службы. В течение четырех дней в соцсетях регионального УМВД за сотрудниц подразделения голосовали орловцы, выбирая самую красивую участницу.

По итогам конкурса были определены четыре победительницы. В торжественном награждении приняли участие заместитель начальника регионального УМВД полковник полиции Сергей Бахтин, заместитель начальника управления по работе с личным составом УМВД полковник полиции Наталья Савосина.

Звания Гран-при конкурса удостоилась Татьяна Боякова, золото досталось Марии Грошелевой, вице-мисс стала Инна Шманева, третье место у Валерии Кружковой.

Определены были и победители творческого конкурса «Служа закону – творим добро». В этом году в творческом состязании приняли участие сотрудницы, государственные служащие и работники ОВД области. Девушки удивляли жюри картинами, вышивкой в различных техниках, вязаными игрушками и кулинарными шедеврами.