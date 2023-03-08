Росгвардейцы с передовой поздравили орловчанок с Международным женским днем

Фото: скриншот из видеообращения

Росгвардейцы из Орловской области, выполняющие боевые задачи в зоне СВО, записали видеообращение с поздравлением для прекрасного пола. Бойцы поздравили матерей, жен, дочерей и всех женщин с 8 Марта и поблагодарили за помощь и поддержку. Видео опубликовал глава региона Андрей Клычков.

- Дорогие наши родные женщины! Мы не только поздравляем вас с наступившей весной и вашим праздником. Сегодня звучат искренние слова восхищения и благодарности женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям за вашу верность, надежность и поддержку в любых испытаниях. Мы обещаем, что будем защищать и охранять ваш покой, мирную жизнь, будущее наших детей, - отметили военнослужащие.

По словам бойцов, близкие люди являются для них мощным источником настроя на Победу.

- Знайте и будьте уверены, что здесь на передовой ради вас живем, служим, готовы не все. Любимые наши, не беспокойтесь! Вернемся невредимыми и привезем с собой отличное весеннее настроение, - обратились к женщинам росгвардейцы.