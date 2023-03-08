Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Орловские спортсмены завоевали медали в соревнованиях по пулевой стрельбе. Состязания прошли в Липецкой области.

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, в соревнованиях поучаствовало более 250 человек из 16 регионов страны.

Стрелок из Орла Илья Суханов завоевал "золото" в дисциплине МП60-СС (малокалиберный пистолет, скоростная стрельба с 25 метров, 60 выстрелов) в рамках этапа Кубка страны. Эта победа позволила орловцу войти в число участников финальной стадии Кубка России.

В ходе Всероссийских соревнований орловская смешанная пара Дарья Фатеева и Даниил Митин завоевали бронзовые медали в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. В борьбе за третье место наши спортсмены победили соперников из Владимирской области.