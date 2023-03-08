Губернатор Андрей Клычков поздравил орловчанок с 8 Марта

Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил орловчанок с 8 Марта. Глава региона адресовал слова сердечной благодарности всем женщинам.

Видеообращение к дамам Андрей Клычков опубликовал в своих социальных сетях.

- Дорогие женщины! Прошу принять мои искренние поздравления с нашим любимым весенним праздником – Международным женским днем 8 марта! Вы щедро дарите тепло своих сердец, заботясь о семье, о детях, о старшем поколении. Создаете уют в доме, одновременно добиваясь высоких результатов в профессиональном и общественном служении. Вам удается блестяще справляться с большим грузом домашних дел, оставаясь главной хранительницей семейного очага, духовно-нравственных ценностей нашего народа, - отметил глава региона.

С особыми словами поддержки губернатор обратился к женам и матерям орловских воинов, выполняющих сложную и ответственную миссию в ходе специальной военной операции.

- Искренне разделяю вашу тревогу и волнение. И вместе с вами – верю в парней, верю в Победу! Мы сделаем все для помощи защитникам Родины и их семьям. Гордимся нашими героями! Они прикрывают нас, стоят на страже мира и покоя близких – как и подобает истинным воинам и патриотам. Пусть ваша любовь, наша общая поддержка послужат им надежным оберегом!, - обратился к женщинам Андрей Клычков.

Слова сердечной благодарности губернатор адресовал всем орловским женщинам.

- Сегодня вы успешно работаете в разных отраслях экономики и социальной сферы, бизнеса, управления, ведете активную общественную деятельность. Благодаря вам Орловщина крепнет и развивается. Инициативы женщин-волонтеров стали отправной точкой общенародной помощи нашей Армии. Ваше умение посвятить себя близким, сострадание и чуткость, душевная щедрость заслуживают самых искренних слов признательности, - подчеркнул Андрей Клычков.

Глава Орловщины заверил, что сделает все, чтобы поддержать орловские семьи и женщин в это непростое время.

- Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия, новых успехов в созидательной работе на благо Орловской области и России!

С праздником, дорогие женщины!, - заключил губернатор.