Фото: пресс-служба ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

На Орловщину из Венгрии завезли 16,5 тысяч инкубационных гусиных яиц. Партия поступила на птицефабрику под Орлом.

Ввезенную партию проверили специалисты Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям и ветеринарной службы Орловской области. Все яица произведены на предприятии, расположенном на территории, благополучной по инфекционным заболеваниям птиц.

Получателем инкубационных яиц серых гусей породы Колос является ООО «Мулард Утка», занимающееся выращиванием и содержанием птицы.

- После проверки пакета ветеринарных сопроводительных документов и условий перевозки, поступившая партия передана получателю для дальнейшего инкубирования, - отметили в пресс-службе Россельхознадзора.