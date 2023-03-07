Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле задержали иностранца с крупной партией героина. Мужчина пытался сбыть наркотик на территории города.

При досмотре 36-летнего мужчины оперативники нашли 16 свертков с наркотиком общей массой 28,32 граммов. Экспертиза показала, что вещество в пакетах является героином.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

– В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление соучастников преступления и канала поставки наркотических средств на территорию региона, – сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.