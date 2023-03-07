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Орловец отправится на четыре года в колонию за избиение незнакомца. Областной суд оставил приговор районного суда без изменений.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области, судом установлено, что в январе 2022 года около одного из баров в Северном районе между 26-летним пьяным орловцем и ранее ему незнакомым мужчиной возник конфликт. Молодой человек нанес оппоненту ножом не менее шести ударов. В результате здоровью потерпевшего мужчины был причинен тяжкий вред.

Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Мужчина обжаловал решение районного суда, но высший региональный орган оставил приговор без изменений.

На сегодняшний день приговор районного суда вступил в законную силу.