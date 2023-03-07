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НовостиОбщество7 марта 2023 12:01

В Орловской области с Глазуновской районной больницы взыскали миллион рублей

Медицинское учреждение задолжало предпринимателям деньги по исполненным контрактам
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области с Глазуновской районной больницы взыскали миллион рублей. Медицинское учреждение задолжало предпринимателям деньги по исполненным контрактам.

Прокуратура Глазуновского района Орловской области провела проверку исполнения законодательства в части своевременной оплаты заказчиками обязательств по исполненным контрактам.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, у Глазуновской ЦРБ образовалась задолженность перед местными предпринимателями по исполненным государственным контрактам на поставку продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, материалов для автомобилей, а также за оказание услуг по техобслуживанию медицинской техники.

После вынесенного глазуновской прокуратурой постановления, больница погасила миллионную задолженность.