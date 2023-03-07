Фото: Аккредитованная "Федерация бобслея"

Орловские студентки стали победительницами первенства страны по бобслею. Теперь спортсменкам предстоит выступить на чемпионате России.

В соревнованиях принимали участие юниоры и юниорки в возрасте до 24 лет. "Золото" среди двухместных экипажей досталось орловчанкам Анастасии Дудкиной (пилот) и Алине Колобовой (разгоняющий). Обе девушки учатся в ОГУ И.С. Тургенева.

Тренер победительниц Евгения Зайцева была награждена грамотой. Теперь спортсменок ожидает двухнедельный перерыв, после которого им предстоит выступить на самых главных соревнованиях этого сезона - Чемпионате России по бобслею, который будет проходить с 21 марта по 1 апреля.