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Корпорация развития получит более 20 миллионов рублей из бюджета Орловской области. Постановление подписал Андрей Клычков.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Орловской области.

Акционерное общество получит средства в виде бюджетных инвестиций с приобретением в госсобственность 22 тысяч акций компании. При этом, в нормативном акте отмечено, что стоимость одной акции – 1 000 рублей. В итоге корпорации будет передано 22 миллиона рублей.

На эти средства «Корпорация развития Орловской области» сопроводит шесть проектов, значимых для формирования имиджа региона. Кроме того, в экономической зоне «Орел» благодаря бюджетным поступлениям появится еще один резидент.