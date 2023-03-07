Фото: скриншот из видео на странице мэрии Орла

В Орле объединят Спецавтобазу и Зеленстрой. Об этом заявили в мэрии Орла.

По словам заместителя мэра Орла Алексея Степанова работа по преобразованию МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» и МУП «Зеленстрой» в одно предприятие уже началась.

– МУП «Спецавтобаза» уже стала МБУ, следующий шаг в присоединении «Зеленстроя». Сотрудники номинально ликвидируемого предприятия задают резонный вопрос: «Что будет с нами?». Отмечу, что сокращений ни штата, ни заработной платы реорганизация не предусматривает, – заявил Алексей Степанов.

Как сообщает замдиректора МУП «Зеленстрой» по зеленым насаждения Татьяна Можина предприятие уже начало подготовку к весеннему преображению города.

На сегодняшний день в МУП «Зеленстрой» трудятся 79 человек.