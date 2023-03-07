В Орловской области две районные ЦРБ оснастят цифровыми маммографами

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В Орловской области две районные ЦРБ оснастят цифровыми маммографическими системами. На их закупку направят 19 миллионов рублей.

Современное оборудование поставят в Новодеревеньковскую и Должанскую ЦРБ. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях. Помимо этого, Сосковская, Шаблыкинская, Плещеевская и Краснозоренская ЦРБ получат системы ультразвуковой визуализации, а в Нарышкинскую, Глазуновскую и Краснозоренскую ЦРБ закупят рентгеновские диагностические системы.

Также в Нарышкинской ЦРБ и детской поликлиники №2 Орла установят аппараты ультразвукового сканирования. А в Плещеевскую ЦРБ закупят анализатор биохимический множественных аналитов клинической химии ИВД.

Обновление медицинского оборудования проходит в амках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». В 2023 году на эти цели направят 89,2 миллиона рублей.