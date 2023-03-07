Фото: скриншот прямого эфира Андрея Клычкова

Орловский губернатор предложил переименовать «Титаник». А также дать название строящемуся футбольному манежу.

В ходе прямого эфира в социальных сетях губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил жителям областной столицы дать новое имя Многопрофильному медицинскому центру Орловской областной клинической больницы. В народе его уже давно прозвали «Титаник».

– Сейчас работа идет в активной фазе, деньги выделены. Давайте подумаем, негоже нашему медцентру быть с названием «Титаник», –заявил губернатор.

Город ждет завершение строительства Многопрофильного медцентра на Бульваре Победы в течение последнего десятка лет.

Помимо этого, Андрей Клычков предложил орловцам назвать и строящийся в районе стадиона Ленина крытый футбольный манеж.

– Думаю, нам впору уже сейчас начать думать, какое название ему дадим, – заявил глава региона.