Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловский фестиваль признали одним из лучших культурно-просветительских проектов России. Он получил высокую оценку от экспертного совета пиар-премии «RuPoR».

Международный фестиваль славянской письменности «МНОГО БУКВ» представили на Дне открытых презентаций Национальной пиар-премии «Серебряный Лучник» в Общественной палате Российской Федерации в Москве. Орловский фестиваль оказался в тройке лучших культурно-просветительских проектов нашей страны. Фестиваль проводится при поддержке Департамента культуры Орловской области.

– Нам вдвойне приятно получить высокую оценку экспертного совета. В номинации мы конкурировали с такими мощными проектами, как «Золотое кольцо России. Особый взгляд» от ИТАР ТАСС, Южно-Уральская книжная ярмарка, фестиваль классической музыки «Безумные дни в Екатеринбурге» и другими, – поделилась директор Международного фестиваля славянской письменности «МНОГО БУКВ» Надежда Рипинская.