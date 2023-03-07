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Орловчанка ответит в суде за участие в деятельности экстремистской организации. Она состояла в течение года в запрещенных на территории России Свидетелях Иеговы*.

Следствие установило, что с 2019 по 2020 годы 66-летняя женщина, являясь участницей запрещенной в Российской Федерации экстремистской организации «Свидетели Иеговы "Орел"», активно участвовала в противоправной деятельности организации. Орловчанка неоднократно участвовала и выступала на религиозных собраниях, изучала и хранила экстремистскую литературу, запрещенную в России.

– В настоящее время по уголовному делу проведен комплекс следственных и процессуальных действий, по результатам которого уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – пояснили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Орловской области.

*«Свидетели Иеговы» – запрещенная в России организация.