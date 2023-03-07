Фото: Елена Зябкина

Орловцам пообещали доремонтировать улицу Пионерскую. Подрядчик вернется к работам, когда улучшится погода.

Такую информацию сообщил мэр Орла Юрий Парахин. Готовность объекта, по словам главы города, составляет 80%.

С осени на Пионерской оставили невымощенной пешеходную зону. Ее обещают доделать ко Дню Победы. После чего, до середины июня подрядчик обязан установить дорожные знаки, светофоры и ограждения.

– Пока по качеству нареканий нет, но особое внимание будем уделять примыканиям, – прокомментировал состояние работ орловский мэр.

Кроме того, Юрий Парахин обмолвился, что уже сейчас готов проект по ремонту улицы Салтыкова-Щедрина. Подрядчика выберут в этом году.