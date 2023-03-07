Орловские баскетболисты дважды победили в Туле

Фото со страницы БК "ОрелГУ" в VK.

В Туле состоялись очередные матчи чемпионата ЦФО по баскетболу. После домашних неудач в поединках с «Брянском» (58:75 и 85:92) «ОрелГУ» удачно съездил в Тулу. В активе наших парней две победы – 85:83 и 89:76. В первом поединке самыми результативными игроками в составе орловцев стали – Даниил Плотников №18 (28 очков) и Владислав Лево (23). Во втором матче отличились - Даниил Плотников №18 (17), Даниил Плотников №32 (16), Артем Васин (14) и Илья Былков (12).

После 14 туров лидирует «Рязань» (54 очка). Далее располагаются «Брянск» (52) и «ОрелГУ» (42). Теперь 18 - 19 марта орловцы дважды сыграют в Твери с местным одноименным клубом (41 очко, четвертое место). Напомним, что в первом круге орловские баскетболисты оба раза одолели «Тверь» - 75:66 и 92:67.