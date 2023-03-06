Фото: Нина Соколова
За год орловские автолюбители нарушили ПДД более 700 тысяч раз. В
основном горе-водители были подшофе, не имели прав или выезжали на
встречку.
Об этом на заседании областной комиссии рассказал исполняющий обязанности начальника УГИБДД УМВД России по
Орловской области Александр Бахарев.
Так, в прошлом году орловские полицейские пресекли более 717 тысяч
нарушений ПДД, 24 тысячи из которых совершили пешеходы. Более двух
тысяч водителей были пойманы за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, почти полторы тысячи автолюбителей не имели права управления машиной или вовсе были лишены прав, а также почти две тысячи орловцев выехали на полосу встречного движения.
В общей сложности центр фото-видеофиксации вынес почти 637
постановлений по делам об административных правонарушениях. Сумма
штрафов достигла 428 миллионов рублей.