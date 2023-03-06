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В Орле вынесли приговор бывшему гендиректору АИЖК Сергею Кочергину. Он обвинялся в многомиллионном мошенничестве.

Советский суд Орла признал Сергея Кочергина виновным в хищении и покушении на хищение денежных средств АО «АИЖК Орловской области» в особо крупном размере, а также хищении бюджетных денежных средств Орловской области и Российской Федерации с использованием своего служебного положения. Об этом сообщила пресс-служба Советского суда.

– В период с июля 2015 по август 2016 года злоумышленник похитил через подконтрольную ему организацию ООО «АСК Инжиниринг» 136 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета на строительство многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы, – сообщили "Комсомолке" в прокуратуре региона.

Мошенник должен будет выплатить Департаменту здравоохранения Орловской области более 136 миллионов рублей компенсации.

Еще по двум эпизодам Кочергин был оправдан.

В итоге мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.