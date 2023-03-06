Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 марта 2023 13:16

В Орловской области пенсионера осудят за попытку дать взятку автоинспектору

Инцидент произошел в 2022 году
Ирина КАБАНОВА
Фото: СУ СК России по Орловской области

Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орловской области пенсионера осудят за попытку дать взятку автоинспектору. Инцидент произошел в 2022 году.

В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 72-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на дачу мелкой взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Следствием установлено, что 14 февраля 2022 года подозреваемый, находясь на трассе "М2-Крым", пытался передать сотруднику региональной Госавтоинспекции взятку в размере тысячи рублей. Мужчина хотел избежать административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.