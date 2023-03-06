Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орловской области пенсионера осудят за попытку дать взятку автоинспектору. Инцидент произошел в 2022 году.

В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 72-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на дачу мелкой взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Следствием установлено, что 14 февраля 2022 года подозреваемый, находясь на трассе "М2-Крым", пытался передать сотруднику региональной Госавтоинспекции взятку в размере тысячи рублей. Мужчина хотел избежать административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.