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НовостиПроисшествия6 марта 2023 12:53

В Орловской области спасатели вызволили из западни щенка

Животное провалилось в яму
Елена Зябкина
Фото: персс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: персс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области спасатели вызволили из западни щенка. Животное провалилось в яму.

Неравнодушная жительница дома на улице Болховской города Мценска позвонила в МЧС вечером 5 марта. Женщина просила помочь щенку, пояснив, что пес упал в яму в заброшенном сарае и самостоятельно выбраться не может.

Оценив ситуацию, учитывая, что в тот момент людям помощь не требовалась, спасатели откликнулись на просьбу амчанки, проникли в сарай и достали маленькое испуганное животное наружу.

Днем ранее, 4 марта, спасатели помогли снять с дерева домашнего кота. Происшествие случилось в дачном поселке Дружный Орловского муниципального округа.