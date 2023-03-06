Фото: персс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области спасатели вызволили из западни щенка. Животное провалилось в яму.

Неравнодушная жительница дома на улице Болховской города Мценска позвонила в МЧС вечером 5 марта. Женщина просила помочь щенку, пояснив, что пес упал в яму в заброшенном сарае и самостоятельно выбраться не может.

Оценив ситуацию, учитывая, что в тот момент людям помощь не требовалась, спасатели откликнулись на просьбу амчанки, проникли в сарай и достали маленькое испуганное животное наружу.

Днем ранее, 4 марта, спасатели помогли снять с дерева домашнего кота. Происшествие случилось в дачном поселке Дружный Орловского муниципального округа.