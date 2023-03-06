Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области провели патриотический конкурс «Макияж под камуфляж». Его целью стало формирование образа военнослужащей, сочетающей внешнюю красоту, военно-спортивную подготовку и духовные качества.

Мероприятие организовал Центр патриотического воспитания «Патриот–57» при поддержке областного Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления, а также регионального отделения «ДОСААФ РОССИИ».

В конкурсе принимали участие подростки от 14 –до 17 лет и девушки от 18 до 23 лет. Конкурсантки продемонстрировали жюри свои визитки, прошли интеллектуальный конкурс, показали творческие номера и навыки медицинской подготовки, а также неполной разборки/сборки автомата. Вместе с этим финалистки проявили свои способности в нанесении макияжа и приготовлении блюд солдатской кухни.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в старшей возрастной категории победила студентка Орловского реставрационно-строительного техникума, член патриотического объединения «Орловский доброволец» Елизавета Догадина. Второе место заняла учащаяся Орловского техникума агротехнологий и транспорта, член военно-патриотического клуба «Памяти 81 Апшеронского пехотного полка» Полина Евсикова.

В младшей возрастной категории «золото» досталось обучающейся гимназии № 1 ОГУ им. И. С. Тургенева Александре Фроловой. Второе место заняла Альбина Москалева – ученица орловской школы № 37, воспитанница Центра «Десантник». "Бронза" у воспитанницы кадетского пограничного класса им. М. Д. Поспелова школы № 26 г. Орла Дарьи Мазаловой.