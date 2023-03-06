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В Орловской области самые низкие зарплаты получают строители. Больше всего денег платят финансистам и страховщикам.

По подсчетам Орелстата средняя номинальная заработная плата на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях в декабре 2022 года составила 57 164 рубля. По сравнению с ноябрем она увеличилась на 39,8%, а с декабрем 2021 года на 14,3%.

Впрочем, реальная заработная плата, рассчитанная с учетом потребительских цен, в декабре прошлого года увеличилась по сравнению с декабрем 2021 года на 1,3%.

При этом, зарплата специалистов по видам экономической деятельности разительно отличается. В финансовой и страховой деятельности она составляет 97 686 рублей, государственном управлении – 80 522, в области здравоохранения и социальных услуг – 68 254, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 66 906, сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 66 238, обрабатывающих производствах – 52 495, оптовой и розничной торговле – 51234, транспортировке и хранении – 50 363, обеспечении электроэнергией, газом и паром – 49 597, образовании – 49 502. Самая маленькая зарплата оказалась у строителей – в среднем 39 024 рубля.