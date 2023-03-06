Орловец предстанет перед судом за поджог грузовика с битумом

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области завершено расследование уголовного дела об умышленном поджоге грузовика с битумом на автостоянке. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В январе в МО МВД России «Ливенский» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Ивеко» с цистерной для перевозки битума.

В результате пожара транспортное средство сгорело полностью. Также пострадал полуприцеп припаркованного рядом большегруза «Мерседес», владелец которого также обратился в органы внутренних дел. В результате поджога владельцам авто был причинен материальный ущерб на сумму порядка 3 миллионов 300 тысяч рублей.

Стражи порядка установили, что к поджогу может быть причастен 40-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ.

- Как пояснил подозреваемый, он совершил поджог из-за личных неприязненных отношений с владельцем автомобиля «Ивеко»,- рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.