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НовостиОбщество6 марта 2023 11:25

В Орловской области на ремонт культурных сооружений потратили почти 100 миллионов рублей

Об этом рассказала руководитель Департамента культуры Орловской области Наталья Георгиева
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области на ремонт культурных сооружений потратили почти 100 миллионов рублей. Об этом рассказала руководитель Департамента культуры Орловской области Наталья Георгиева.

Такая сумма была выделена в рамках нацпроекта «Культура» .

За эти деньги капитально отремонтированы Моховский сельский дом культуры Залегощенского района, Верховский дом культуры, Речицкий сельский дом культуры Ливенского района.

Кроме того, деньги ушли на ремонт Детской школы искусств имени Балакирева и первый этап ремонта Малоархангельской детской школы искусств.

Капитальный ремонт произведен в Ливенском краеведческом музее, во Мценском городском краеведческом музее имени Соловьева завершен первый этап ремонта.

Переоснастили Центральную детскую библиотеку имени Крылова, закупили оборудование в Болховский краеведческий музей и Дмитровский историко-этнографический музей и другое.

Деньги также ушли на гранты для сельских культурных учреждений и автоклубы.