Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
В Орловской области на ремонт культурных сооружений потратили почти 100 миллионов рублей. Об этом рассказала руководитель Департамента культуры Орловской области Наталья Георгиева.
Такая сумма была выделена в рамках нацпроекта «Культура» .
За эти деньги капитально отремонтированы Моховский сельский дом культуры Залегощенского района, Верховский дом культуры, Речицкий сельский дом культуры Ливенского района.
Кроме того, деньги ушли на ремонт Детской школы искусств имени Балакирева и первый этап ремонта Малоархангельской детской школы искусств.
Капитальный ремонт произведен в Ливенском краеведческом музее, во Мценском городском краеведческом музее имени Соловьева завершен первый этап ремонта.
Переоснастили Центральную детскую библиотеку имени Крылова, закупили оборудование в Болховский краеведческий музей и Дмитровский историко-этнографический музей и другое.
Деньги также ушли на гранты для сельских культурных учреждений и автоклубы.