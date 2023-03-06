Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Юных орловцев приглашают поучаствовать в конкурсе «Хрустальные звездочки». Блеснуть своими талантами смогут ребята в возрасте от 7 до 18 лет.

Поучаствовать во Всероссийском фестивале-конкурсе «Хрустальные звездочки» приглашают детей сотрудников правоохранительных, силовых, государственных структур, а также воспитанников детских домов и школ- интернатов Орловской области. Конкурс талантов пройдет в двух возрастных группах: от 7 до 12 лет и от 13 до 18 лет. Оценивать выступления участников будут в нескольких номинациях: «Хореография», «Вокал» и «Исполнительское мастерство».

По информации УФССП России по Орловской области, победителей отбирает компетентное жюри, состоящее из выдающихся деятелей отечественной культуры и искусства, политиков и представителей общественных организаций. Возглавляет жюри главный режиссер Государственного Кремлевского дворца народный артист Российской Федерации Евгений Глазов.

Чтобы поучаствовать в региональном этапе конкурса, участникам необходимо отправить заявку и резюме до 10 марта в УФССП России по Орловской области. Подробнее об условиях участия в «Хрустальных звездочках» расскажут по телефону: 8 (4862) 72-42-17.