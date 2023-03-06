Фото: Нина Соколова

Стало известно, какой убыток понесли предприятия Орловской области в 2022 году. Данные предоставил Орелстат.

Так, по подсчетам статистов, в январе-декабре 2022 года, финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах сложился в сумме 44,78 миллиардов рублей. А именно 207 предприятий получили прибыль в размере 46,99 миллиардов рублей, 69 предприятий имели убыток на сумму 2,2 миллиардов рублей. При этом в статистике не учитывались субъекты малого предпринимательства, кредитные организации, государственные учреждения и некредитные финансовые организации.

Помимо этого, Орелстат посчитал, что на конец декабря 2022 года кредиторская задолженность составила 76,1 миллиардов рублей, из нее просроченная – 3,3 миллиардов рублей, или 4,4% от общей суммы кредиторской задолженности. В свою очередь, дебиторская задолженность сложилась в сумме 81,99 миллиардов рублей, из нее просроченная – 1,5 миллиардов рублей, или 1,9% от общего объема дебиторской задолженности.