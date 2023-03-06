Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Ливнах продолжается ремонт здания поликлиники ЦРБ. Подрядчику еще предстоит выполнить работы на сумму более 50 миллионов рублей.

Ремонт здания ведется в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена системы здравоохранения Орловской области» национального проекта «Здравоохранение».

Как сообщает «Ливенская газета», на объекте ежедневно трудятся около 20 человек. До 11 ноября текущего года рабочим необходимо отремонтировать порядка 2,5 тысяч квадратных метров пола и столько же потолка, 5,5 тысяч квадратных метров стен. В настоящее время строители завершают штукатурку и шпаклевку стен второго и третьего этажей, монтаж электросетей.

Одновременно бригады монтируют черновой потолок из гипсокартона, канализацию. На первом этаже здания начали возводить кирпичные перегородки.