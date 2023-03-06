Фото: СУ СК России по Орловской области

Орловский СК упразднил отдел по расследованию особо важных дел. На его базе создали два новых отдела.

Об изменениях в в аппарате следственного управления СК России по Орловской области рассказали в пресс-службе ведомства. Теперь на базе упраздненного отдела создали первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) и второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики).

Руководителем первого отдела назначена полковник юстиции Васильченко Евгения Александровна. Вторым отделом будет руководить полковник юстиции Баранов Константин Владимирович.