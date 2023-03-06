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НовостиЭкономика6 марта 2023 9:07

Орловцы за месяц потратили на платные услуги почти четыре миллиарда рублей

Сумма на 5% превышает траты жителей региона за январь прошлого года
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Орловцы за месяц потратили на платные услуги почти четыре миллиарда рублей. Сумма на 5% превышает траты жителей региона за январь прошлого года.

Данные предоставил Орелстат. По подсчетам статистов, в январе 2023 года жителям Орловской области было оказано платных услуг на сумму 3,9 миллиардов рублей. Больше всего орловцы тратились на жилищно-коммунальные, бытовые и телекоммуникационные услуги.

Кроме того, значительно выросло потребление услуг курьерской доставки – на 43 %, физической культуры и спорта – на 20 %, системы образования – на 19 %. В бытовой сфере орловцы чаще стали пользоваться услугами по ремонту и строительству жилья, техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования.