Фото: Елена Зябкина

Орловцы за месяц потратили на платные услуги почти четыре миллиарда рублей. Сумма на 5% превышает траты жителей региона за январь прошлого года.

Данные предоставил Орелстат. По подсчетам статистов, в январе 2023 года жителям Орловской области было оказано платных услуг на сумму 3,9 миллиардов рублей. Больше всего орловцы тратились на жилищно-коммунальные, бытовые и телекоммуникационные услуги.

Кроме того, значительно выросло потребление услуг курьерской доставки – на 43 %, физической культуры и спорта – на 20 %, системы образования – на 19 %. В бытовой сфере орловцы чаще стали пользоваться услугами по ремонту и строительству жилья, техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования.